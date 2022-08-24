Пушилин заявил, что обстрел администрации главы ДНР в Донецке был согласован с США

Обстрел Украиной здания администрации главы Донецкой народной республики из системы залпового огня HIMARS был согласован с западными странами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Снаряд попал в здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке

Накануне администрация главы ДНР подверглась обстрелу, в результате атаки на здание в Донецке было повреждено остекление, напоминает «Свободная пресса».

Как отметил Пушилин в эфире «Соловьёв.Live», подобные обстрелы Киев согласовывает с Западом.

«Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами», — подчеркнул глава ДНР.

Политик добавил, что к этому причастны также Франция и Германия, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаДНРДенис Пушилин
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