В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Кировском районе Донецка, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило, и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек ранило», — рассказала агентству очевидица Галина.

Беспилотник ударил по дороге вблизи торговых рядов рынка в поселке шахты Абакумова. На месте ЧП осталась воронка от взрыва.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, в 08:50 дрон-камикадзе ВСУ атаковал Кировский район столицы региона.

Ранее в Горловке украинский беспилотник ударил по автомобилю, развозившему хлеб, водитель машины получил контузию.

