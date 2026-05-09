При атаке дронов ВСУ в Брянской области ранен мужчина
9 мая 202607:34
Юлия Савченко
Один человек пострадал после атаки украинских FPV-дронов в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, дроны ВСУ атаковали село Борщово.
«В результате террористических действий... ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.
Кроме того, губернатор указал, что во время атаки получил повреждения автомобиль.
Ранее в Ельце Липецкой области ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА.
