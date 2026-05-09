При атаке дронов ВСУ в Брянской области ранен мужчина

Один человек пострадал после атаки украинских FPV-дронов в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, дроны ВСУ атаковали село Борщово.

«В результате террористических действий... ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.

Кроме того, губернатор указал, что во время атаки получил повреждения автомобиль.

Ранее в Ельце Липецкой области ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА.

