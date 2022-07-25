Здание школы уничтожено в Харьковской области в результате обстрела ВСУ

По его словам, в результате было уничтожено здание школы.

«92 школы было до сегодняшнего дня. Благодаря украинским вооруженным силам на сегодняшний день у нас ещё минус одна школа... в результате сегодняшнего обстрела школа уже не подлежит восстановлению», - подчеркнул Ганчев.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил об ударе ВСУ по насосным станциям в Розовском районе, сообщает «Свободная пресса».