В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Маршрутное такси подорвалось на противопехотной мине «Лепесток» на севере Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что украинские войска заминировали гражданские объекты на Донбассе запрещенными минами нажимного действия «Лепесток», напоминает «Свободная пресса». Россия передала в ООН информацию о применении украинской стороной подобных взрывных устройств, пишет RT.
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