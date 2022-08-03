В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

Маршрутное такси подорвалось на противопехотной мине «Лепесток» на севере Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Военный эксперт рассказал о причинах запрета противопехотных мин «Лепесток»

«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что украинские войска заминировали гражданские объекты на Донбассе запрещенными минами нажимного действия «Лепесток», напоминает «Свободная пресса». Россия передала в ООН информацию о применении украинской стороной подобных взрывных устройств, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывДонецк
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