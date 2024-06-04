В Донецке два человека пострадали из-за сброса боеприпаса на автомобиль

Два человека получили ранения в результате сброса боеприпаса на автомобиль на западе Донецка. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

«Из-за атаки беспилотника на частный автомобиль... ранены двое мирных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, в результате пострадали две женщины, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеДНРДонецк

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