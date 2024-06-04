В Донецке два человека пострадали из-за сброса боеприпаса на автомобиль
4 июня 202409:14
Два человека получили ранения в результате сброса боеприпаса на автомобиль на западе Донецка. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.
«Из-за атаки беспилотника на частный автомобиль... ранены двое мирных жителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, в результате пострадали две женщины, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Иванова Шарыпов ушел в отставку
- Игрок ФК «Урал» Бегич получил российское гражданство
- Победителем Первого фестиваля молодого кино «Новое движение» стал фильм «Эра»
- В Донецке два человека пострадали из-за сброса боеприпаса на автомобиль
- Четыре крупных российских банка начали объединять данные о счетах клиентов
- СМИ: Муж Блиновской вернулся в воинскую часть после подачи заявления о банкротстве
- В Приморье эвакуировали поезд «Москва–Владивосток» после сообщения о минировании
- У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
- Марочко: ВСУ попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении
- Следком начал доследственную проверку Макаревича по делу о призывах к экстремизму
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru