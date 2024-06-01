Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
1 июня 202419:03
Мирный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Также на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru