Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

СМИ: В Белгороде слышны взрывы

По его словам, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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