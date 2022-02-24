В Донбассе съемочная группа RT Arabic попала под обстрел
24 февраля 202213:15
Съемочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в Telegram-канале RT.
По данным источника, команда Максима Аль-Тури подверглась обстрелу в населенном пункте Еленовка.
Отмечается, что до этого там чуть не попали под огонь группы агентств RT и Ruptly.
Ранее СМИ сообщили, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел недалеко от Донецка.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru