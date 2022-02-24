В Донбассе съемочная группа RT Arabic попала под обстрел

По данным источника, команда Максима Аль-Тури подверглась обстрелу в населенном пункте Еленовка.

Отмечается, что до этого там чуть не попали под огонь группы агентств RT и Ruptly.

Ранее СМИ сообщили, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел недалеко от Донецка.