В Донбассе съемочная группа RT Arabic попала под обстрел

Съемочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в Telegram-канале RT.

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По данным источника, команда Максима Аль-Тури подверглась обстрелу в населенном пункте Еленовка.

Отмечается, что до этого там чуть не попали под огонь группы агентств RT и Ruptly.

Ранее СМИ сообщили, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел недалеко от Донецка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелеканалыОбстрелВСУДонбассДонецк
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