В жилом доме в подмосковной Коломне произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Коломне Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Количество пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте увеличилось до пяти

«Взрыв газа прогремел в квартире жилого дома на улице Тимохина. Есть разрушения», — рассказал собеседник агентства.

Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщает РЕН ТВ, взрыв произошел на первом этаже дома. По данным телеканала, серьезных разрушений нет, пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаМосковская Область
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