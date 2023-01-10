В жилом доме в подмосковной Коломне произошел взрыв газа
10 января 202312:56
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Коломне Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Взрыв газа прогремел в квартире жилого дома на улице Тимохина. Есть разрушения», — рассказал собеседник агентства.
Данные о пострадавших уточняются.
Как сообщает РЕН ТВ, взрыв произошел на первом этаже дома. По данным телеканала, серьезных разрушений нет, пострадал один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru