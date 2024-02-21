В Долгопрудном за поджог приемной «Единой России» задержали девятиклассника
Полицейские задержали в подмосковном Долгопрудном ученика девятого класса, подозреваемого в поджоге фасадной вывески и козырька входной двери местного отделения общественной приемной партии «Единая Россия». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В полицию с заявлением обратилась исполнительный секретарь отделения. Она сообщила, что поджог произошел ночью 16 февраля. Подозреваемого старшеклассника задержали 20 февраля.
Сообщается, что несовершеннолетний поджег бутылку с неизвестной жидкостью, бросил ее на крыльцо приемной и скрылся. Огонь потушили прохожие, ущерб ЕР причинен не был.
В пресс-службе реготделения заявили, что ЕР расценивает это происшествие как попытку теракта. Там пояснили, что отделение расположено на первом этаже жилого дома.
Ранее сегодня ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru