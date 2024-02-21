В Долгопрудном за поджог приемной «Единой России» задержали девятиклассника

Полицейские задержали в подмосковном Долгопрудном ученика девятого класса, подозреваемого в поджоге фасадной вывески и козырька входной двери местного отделения общественной приемной партии «Единая Россия». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратилась исполнительный секретарь отделения. Она сообщила, что поджог произошел ночью 16 февраля. Подозреваемого старшеклассника задержали 20 февраля.