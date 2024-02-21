В Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России

Из-за наличия деле секретных материалов заседание прошло в закрытом режиме.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.

Уточняется, что по статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Чувашии уголовное дело по факту госизмены возбудили в отношении жителя Мордовии, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает RT.

