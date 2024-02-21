В Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России
21 февраля 202416:54
Мещанский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене гражданина России Мартынова Н.О., сообщает ТАСС.
Из-за наличия деле секретных материалов заседание прошло в закрытом режиме.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.
Уточняется, что по статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Чувашии уголовное дело по факту госизмены возбудили в отношении жителя Мордовии, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru