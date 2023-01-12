В ДНР заявили об обстреле Макеевки со стороны Украины
Украинские силовики обстреляли из реактивной системы залпового огня город Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:30 - н.п. Очеретино – н.п. Макеевка (Советский район)», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Отмечается, что ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО, пишет «Свободная пресса». Тип оружия не уточняется.
Накануне вечером украинские войска обстреляли город Ясиноватая, по населенному пункту выпустили 20 ракет, напоминает телеканал «360».
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