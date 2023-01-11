СКР начал расследование преступлений ВСУ в отношении граждан ДНР

Сотрудники Следственного комитета России приступили к расследованию преступлений военнослужащих ВСУ в отношении граждан ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ведомство.

СКР возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине

По данным СКР, в ходе обстрела украинскими войсками Ленинского, Кировского и Киевского районов Донецка были ранены 19 мирных горожан, также сообщается о гибели одного жителя Донецка. Кроме того, получили ранения двое жителей населенного пункта Владимировка.

Также сотрудники СКР получили информацию от ополченца из ДНР об истязаниях, пережитых им в украинском плену, в частности, о нанесении увечий и применении электрического тока. Так украинские военные пытались получить информацию о расположении военнослужащих российской армии.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что ведомство возбудило уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВСУДНРРасследованиеСледственный Комитет Рф
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