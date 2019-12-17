В ДНР заявили об обстрелах с украинской стороны

По словам представителя ДНР, обстрелы велись по населенным пунктам Ленинское, Набережное, Донецк и Дзержинск. Он уточнил, что примерно за час было выпущено 67 мин и снарядов различного калибра.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. По его словам, Киев также может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными Украине территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.