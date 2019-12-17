В ДНР заявили об обстрелах с украинской стороны

17 декабря 201900:49

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил об обстрелах с украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам представителя ДНР, обстрелы велись по населенным пунктам Ленинское, Набережное, Донецк и Дзержинск. Он уточнил, что примерно за час было выпущено 67 мин и снарядов различного калибра.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. По его словам, Киев также может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными Украине территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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