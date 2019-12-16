Признать госпереворот. В Раде назвали способ вернуть Донбасс
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин озвучил каким образом можно закончит конфликт в Донбассе и начать процесс возвращения самопровозглашённых ДНР и ЛНР под контроль Киева.
Как заявил народный избранник, в первую очередь, Киеву требуется признать, что причиной начала борьбы Донецка и Луганска за независимость стал государственный переворот и незаконный захвата власти в результате Евромайдана в 2014 году.
По мнению Кузьмина, после такой оценки событий пятилетней давности ДНР и ЛНР получат повод для объявления о самороспуске и возвращения в состав Украины без каких-либо условий, сообщает «Свободная пресса».
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