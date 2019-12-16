В ЛНР заявление о перемирии восприняли как пожелание главы украинского МИДа

«Это одностороннее заявление со стороны министра иностранных дел Украины. Оно ничего не значит. Эти вопросы решаются после согласования с республиками (ДНР и ЛНР - НСН). Ближайшее заседание контактной группы будет 18 декабря. Именно там все нюансы запуска и обеспечения механизма стабильного перемирия будут обсуждаться. До начала переговоров не могу сказать, будут ли эти даты согласованы», - сказал он.

Собеседник НСН напомнил, что режимов прекращения огня, согласованных с Украиной было уже больше двух десятков.

«В подавляющем большинстве случаев Украина выдерживала всего несколько часов, и они срывались. Поэтому нужны дополнительные механизмы режима прекращения огня, и они будут обсуждаться в среду, 18 числа», - пояснил Мирошник.

По словам собеседника НСН, вопрос о прекращении огня целиком зависит от Киева.

«Если есть договоренность, то вооруженные силы и добробаты — возможно, действуя наперекор властям — срывают. Это вопрос Украины, имеет ли она достаточно политической воли, чтобы обеспечить ранее достигнутые договоренности. Пока видно, что ее нет. Будет ли она обеспечена сейчас, большой вопрос», - заключил представитель ЛНР.

Ранее он не увидел смысла в продлении Верховной радой Украины закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей.

