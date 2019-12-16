В ЛНР заявление о перемирии восприняли как пожелание главы украинского МИДа
Советник главы Луганской народной республики в беседе с НСН объяснил, почему слова министра иностранных дел Украина Пристайко — не более, чем его личное мнение.
Новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, Киев также может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными Украине территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН объяснил, что слова Пристайко – это его личное мнение.
«Это одностороннее заявление со стороны министра иностранных дел Украины. Оно ничего не значит. Эти вопросы решаются после согласования с республиками (ДНР и ЛНР - НСН). Ближайшее заседание контактной группы будет 18 декабря. Именно там все нюансы запуска и обеспечения механизма стабильного перемирия будут обсуждаться. До начала переговоров не могу сказать, будут ли эти даты согласованы», - сказал он.
Собеседник НСН напомнил, что режимов прекращения огня, согласованных с Украиной было уже больше двух десятков.
«В подавляющем большинстве случаев Украина выдерживала всего несколько часов, и они срывались. Поэтому нужны дополнительные механизмы режима прекращения огня, и они будут обсуждаться в среду, 18 числа», - пояснил Мирошник.
По словам собеседника НСН, вопрос о прекращении огня целиком зависит от Киева.
«Если есть договоренность, то вооруженные силы и добробаты — возможно, действуя наперекор властям — срывают. Это вопрос Украины, имеет ли она достаточно политической воли, чтобы обеспечить ранее достигнутые договоренности. Пока видно, что ее нет. Будет ли она обеспечена сейчас, большой вопрос», - заключил представитель ЛНР.
Ранее он не увидел смысла в продлении Верховной радой Украины закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей.
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