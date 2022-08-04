В ДНР заявили о пяти погибших в результате обстрела ВСУ
Представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале заявило, что из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей.
Отмечается, что данные предварительные.
«Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, ещё шесть получили ранения», - уточнили в СЦКК ДНР.
Также сообщается, что в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» был ранен мужчина 1947 года рождения.
Ранее ВСУ обстреляли театр в Донецке, где должно было пройти прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, сообщает RT.
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