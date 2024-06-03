В ДНР заявили о перехвате португальского беспилотника у Зуевской ТЭС
Разведывательный беспилотник португальского производства перехватила система радиоэлектронной борьбы «Купол» вблизи Зуевской тепловой электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
Как отметили в ведомстве, дрон проводил аэроразведку «с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции».
Кроме того, еще один разведывательный БПЛА перехватили близ одного из объектов энергоинфраструктуры на севере Донецка.
Ранее СМИ заметили американский беспилотник RQ-4B у берегов Сочи, дрон «на протяжении многих часов» дежурил над побережьем, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец MMA из Израиля заявил о совершенном на него покушении на Украине
- Президент Мексики: Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства
- Росстат: Турпоток в Ленинградскую область вырос вдвое
- СМИ: В России упали доходы визовых центров
- СМИ: Hansa передала бизнес в России дистрибутору
- Южная Корея приостановит действие военного соглашения с КНДР
- В ДНР заявили о перехвате португальского беспилотника у Зуевской ТЭС
- СМИ: В начале года продажи холодного кофе в банках выросли на 159,3%
- СМИ: Грузоперевозки из Китая подорожали вдвое из-за острого дефицита контейнеров
- Спецназ «Ахмат» перебросили под Белгород для участия в создании буферной зоны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru