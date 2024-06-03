В ДНР заявили о перехвате португальского беспилотника у Зуевской ТЭС

Разведывательный беспилотник португальского производства перехватила система радиоэлектронной борьбы «Купол» вблизи Зуевской тепловой электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

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Как отметили в ведомстве, дрон проводил аэроразведку «с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции».

Кроме того, еще один разведывательный БПЛА перехватили близ одного из объектов энергоинфраструктуры на севере Донецка.

Ранее СМИ заметили американский беспилотник RQ-4B у берегов Сочи, дрон «на протяжении многих часов» дежурил над побережьем, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ФСББеспилотникиДНР

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