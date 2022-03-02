В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей

Среди раненных насчитывается более 90 человек. По данным представителей республики, огонь со стороны Киева открывался 725 раз за эти дни.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

