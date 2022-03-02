В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что за 13 дней эскалации конфликта в регионе погибли 24 мирных жителя. Об этом сообщает РИА Новости.

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Среди раненных насчитывается более 90 человек. По данным представителей республики, огонь со стороны Киева открывался 725 раз за эти дни.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНР
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