Минобороны: ВСУ атаковали СИЗО с военнопленными в Еленовке

Как отметил представитель военного ведомства, в ночь на пятницу украинские формирования целенаправленно совершили «кровавую провокацию» и ударили по СИЗО из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. <...> Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — подчеркнул Конашенков.

