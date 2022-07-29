Минобороны: ВСУ атаковали СИЗО с военнопленными в Еленовке
Украинские военные нанесли удар по следственному изолятору, в котором содержатся украинские военнопленные, в районе населенного пункта Еленовка в Донецкой народной республике. В результате погибло 40 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметил представитель военного ведомства, в ночь на пятницу украинские формирования целенаправленно совершили «кровавую провокацию» и ударили по СИЗО из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. <...> Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — подчеркнул Конашенков.
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