Минобороны: ВСУ атаковали СИЗО с военнопленными в Еленовке

Украинские военные нанесли удар по следственному изолятору, в котором содержатся украинские военнопленные, в районе населенного пункта Еленовка в Донецкой народной республике. В результате погибло 40 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ДНР обвинили ВСУ в нанесении удара по тюрьме и гибели 40 военнопленных

Как отметил представитель военного ведомства, в ночь на пятницу украинские формирования целенаправленно совершили «кровавую провокацию» и ударили по СИЗО из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. <...> Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — подчеркнул Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости
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