В ДНР задержали подозреваемых в убийстве девяти человек
В городе Волноваха (ДНР) задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По информации ведомства, двое задержанных являются военнослужащими с Дальнего Востока. Отмечается, что мужчины проходили военную службу по контракту.
Правоохранители проводят с подозреваемыми следственные и процессуальные действия.
Республиканский СК сообщал, что в частном доме в Волновахе найдены тела девяти человек. По данным СМИ, все они являются родственниками.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить покушение на мэра донецкой Горловки Ивана Приходько, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках
- Путин: Создание палестинского государства поможет решить ближневосточный конфликт
- В ДНР задержали подозреваемых в убийстве девяти человек
- Военнослужащий ВСУ рассказал о требовании украинского руководства взять Горловку
- Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке
- В США признали Россию страной с самой сильной армией
- Путин: события в Дагестане спровоцированы через украинские соцсети
- В Москве на внутренней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
- «АвтоВАЗ»: доля Lada на рынке новых автомобилей достигла 37%
- Небензя назвал грубым нарушением международного права удар США по Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru