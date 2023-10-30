В ДНР задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

В городе Волноваха (ДНР) задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

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По информации ведомства, двое задержанных являются военнослужащими с Дальнего Востока. Отмечается, что мужчины проходили военную службу по контракту.

Правоохранители проводят с подозреваемыми следственные и процессуальные действия.

Республиканский СК сообщал, что в частном доме в Волновахе найдены тела девяти человек. По данным СМИ, все они являются родственниками.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоДНРСледственный Комитет

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