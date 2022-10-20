В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя

Подозреваемый в подготовке теракта в Мариуполе по заданию украинских спецслужб задержан в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства госбезопасности ДНР Михаила Попова.

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По данным МГБ, злоумышленник планировал совершить диверсионно-террористический акт в администрации Мариуполя.

«При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами», — рассказал Попов.

Отмечается, что задержанный — Виктор Зайцев 1976 года рождения, безработный неоднократно судимый житель поселка Каменск. За совершение теракта Служба безопасности Украины обещала ему 50 тысяч гривен, отмечает RT.

У подозреваемого изъяли взрывное устройство с поражающими элементами, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СБУТерактМариупольДНР
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