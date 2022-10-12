В Нижнем Тагиле за подготовку теракта арестовали выходца с Украины

Выходец с Украины был арестован в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

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По данным силовиков, 59-летний местный житель, являющийся гражданином России, прибыл в регион с Украины в 2014 году. По месту его жительства были изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».

«Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», — отметили в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.

Ранее силовики предотвратили подготовку спецслужбами Украины диверсионно-террористического акта, который планировалось совершить на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестЗадержаниеТерактНижний ТагилФСБ
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