В Нижнем Тагиле за подготовку теракта арестовали выходца с Украины

По данным силовиков, 59-летний местный житель, являющийся гражданином России, прибыл в регион с Украины в 2014 году. По месту его жительства были изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».

«Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», — отметили в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.

Ранее силовики предотвратили подготовку спецслужбами Украины диверсионно-террористического акта, который планировалось совершить на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

