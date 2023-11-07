В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали жителя региона по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.
По данным правоохранителей, задержанный поддерживал связь со спецслужбами противника с помощью тайников и закрытых сообществ в мессенджерах и социальных сетях, отмечает телеканал «360». Кроме того, мужчина пытался попасть на службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получать данные, в том числе составляющие государственную тайну.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — указали в ФСБ.
Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru