В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву

По данным правоохранителей, задержанный поддерживал связь со спецслужбами противника с помощью тайников и закрытых сообществ в мессенджерах и социальных сетях, отмечает телеканал «360». Кроме того, мужчина пытался попасть на службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получать данные, в том числе составляющие государственную тайну.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — указали в ФСБ.

Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы, пишет «Свободная пресса».

