ФСБ задержала жителя Ялты, помогавшего организовать покушение на Олега Царева

Отмечается, что координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России. Он был задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.

При обысках у мужчины было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами. Подчеркивается, что в ходе проведения следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности к организации преступления украинских спецслужб.

Ранее, в ночь на 27 октября, в Ялте было совершено покушение на Царева. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, передает «Радиоточка НСН».

