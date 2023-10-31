ФСБ задержала жителя Ялты, помогавшего организовать покушение на Олега Царева

ФСБ задержала жителя Ялты, который организовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) слежку за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со «средствами поражения». Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

ФСБ: Состояние Олега Царева удовлетворительное, угроза жизни отсутствует

Отмечается, что координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России. Он был задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.

При обысках у мужчины было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами. Подчеркивается, что в ходе проведения следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности к организации преступления украинских спецслужб.

Ранее, в ночь на 27 октября, в Ялте было совершено покушение на Царева. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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