В ДНР в аварии с пассажирским автобусом погибли минимум три человека

В ДНР в районе Иловайска в ДТП с пассажирским автобусом погибли минимум три человека. Об этом сообщили в МВД.

По данным источника, еще около 30 человек получили травмы. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что среди пострадавших есть трое детей. Он добавил, что трех человек госпитализировали, остальным была оказана амбулаторная помощь. Согласно информации МЧС, всего в автобусе находилось 37 человек.

Известно, что авария произошла на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка утром 12 января в 05:30 часов. Пассажирский автобус двигался по маршруту Краснодар — Донецк. Однако на указанном участке трассы транспортное средство перевернулось.

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Отмечается, что в настоящий момент представители профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего. В МВД добавили, что на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. В ликвидации последствий ЧП принимали участие 13 спасателей и три единицы техники.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости
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