Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 3 января на 15-м километре трассы во время обильного снегопада на затяжном повороте. По предварительным данным, водитель автобуса «КамАЗ» зацепил снежный вал, транспортное средство съехало в кювет и повалилось на бок.

«В автобусе ехали водитель и 4 пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет, а также 61-летний водитель автобуса», — сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин зафиксировали травму таза, у водителя обнаружили травму плеча.

Ранее в Таиланде 27 россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, напоминает RT.

