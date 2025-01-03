Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области
Рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 3 января на 15-м километре трассы во время обильного снегопада на затяжном повороте. По предварительным данным, водитель автобуса «КамАЗ» зацепил снежный вал, транспортное средство съехало в кювет и повалилось на бок.
«В автобусе ехали водитель и 4 пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет, а также 61-летний водитель автобуса», — сообщили в Госавтоинспекции.
Уточняется, что все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин зафиксировали травму таза, у водителя обнаружили травму плеча.
Ранее в Таиланде 27 россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, напоминает RT.
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