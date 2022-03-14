В ДНР уточнили число жертв удара «Точкой-У» по Донецку

В Telegram-канале штаба также говорится, что ранения получили 28 граждан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Народной милиции республики установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У», сообщает RT.

В Народной милиции ДНР подчеркнули, что расценивают обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У» как теракт.

