В ДНР уточнили число жертв удара «Точкой-У» по Донецку

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) уточнил, что в результате ракетного удара «Точкой-У» по центру Донецка погибли 17 человек.

Украинская «Точка У» разорвалась в Таганроге

В Telegram-канале штаба также говорится, что ранения получили 28 граждан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Народной милиции республики установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У», сообщает RT.

В Народной милиции ДНР подчеркнули, что расценивают обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У» как теракт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеРакетный УдарДНР
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