В ДНР сообщили о двух пострадавших после обстрела со стороны Украины
В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о двух пострадавших мирных жителях в результате обстрела со стороны Украины, передает РИА Новости.
Отмечается, что ранения получили мужчина и женщина из населенного пункта Коминтерново. По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, оба пострадавших госпитализированы, в частности, женщина перенесла операцию на пояснице.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева «невозможно ни при каких обстоятельствах».
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