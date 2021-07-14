Более 600 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме уже получили 611 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Такую обновлённую статистику обнародовал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он принял участие в церемонии открытия Форума граждан России в Луганске.

Водолацкий предположил, что до конца текущего года большинство желающих получить удостоверение гражданина РФ будут иметь такую возможность. В апреле глава министерства внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщал, что российские паспорта получили не менее 500 тысяч жителей самопровозглашенных республик.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, разрешающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в гуманитарных целях обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Киев не признаёт паспорта, выданные жителям неподконтрольных ему районов востока страны. Президент Украины Владимир Зеленский считает эту процедуру начальным этапом аннексии этих территорий Россией. В Москве заявляют, что это вынужденная гуманитарная мера в связи с «отказом» Киева от этих граждан.

