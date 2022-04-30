В ДНР рассказали о перехваченной над городом Снежное «Точке-У»

Средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой народной республике, несколько зданий были повреждены обломками. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В Донецке в результате украинского обстрела была повреждена нефтебаза

«Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — отмечается в публикации в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что в результате обстрела были повреждены 24 объекта, в том числе 15 частных и 2 многоквартирных дома, водопроводная насосная станция, трансформаторная и три газораспределительные подстанции, здания автовокзала и автотранспортного предприятия. Кроме того, повреждения получили 40 автобусов. Без электроснабжения остались 200 абонентов, без газоснабжения — 156.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаПВОДНР
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