В ДНР рассказали о перехваченной над городом Снежное «Точке-У»

«Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — отмечается в публикации в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что в результате обстрела были повреждены 24 объекта, в том числе 15 частных и 2 многоквартирных дома, водопроводная насосная станция, трансформаторная и три газораспределительные подстанции, здания автовокзала и автотранспортного предприятия. Кроме того, повреждения получили 40 автобусов. Без электроснабжения остались 200 абонентов, без газоснабжения — 156.

