«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», - написал губернатор Ленобласти.

Дрозденко уточнил, что пострадавших нет.

Он подчеркнул, что Киеву не удастся испортить День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Губернатор пообещал, что строители будут еще активнее восстанавливать город.

Военный корреспондент Александр Сладков.в пятницу сообщил о попытке покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Удар наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Глава города не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

