В ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево (ДНР), где проживают строители из Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

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«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», - написал губернатор Ленобласти.

Дрозденко уточнил, что пострадавших нет.

Он подчеркнул, что Киеву не удастся испортить День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Губернатор пообещал, что строители будут еще активнее восстанавливать город.

Военный корреспондент Александр Сладков.в пятницу сообщил о попытке покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Удар наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Глава города не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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