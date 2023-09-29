В ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево (ДНР), где проживают строители из Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», - написал губернатор Ленобласти.
Дрозденко уточнил, что пострадавших нет.
Он подчеркнул, что Киеву не удастся испортить День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Губернатор пообещал, что строители будут еще активнее восстанавливать город.
Военный корреспондент Александр Сладков.в пятницу сообщил о попытке покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Удар наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Глава города не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru