Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

Минтранс поручил усилить защиту от атак беспилотников в аэропортах, которые относятся к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) — с наибольшими рисками внешнего воздействия либо с высоким потенциальным ущербом в случае ударов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим поручением ведомства.

По данным издания, речь идет о более чем 50 аэропортах, в том числе крупнейших. При этом поручение Минтранса не распространяется на аэродромы совместного базирования с Минобороны. Источник указал, что авиагаваням и службам транспортной безопасности необходимо научиться определять модели БПЛА, способы реализации потенциальных угроз совершения атак, учитывать меры по противодействию угрозе взрыва с помощью дронов.

В Минтрансе подтвердили, что из-за «участившихся угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия» министерство и подведомственные ему агентства разработали рекомендации по мерам защиты отдельных объектов от неправомерного использования БПЛА. О каких именно мерах идет речь, не уточняется.

Ранее Минтранс и бизнес согласовали планируемую корректировку правил полетов беспилотников, напоминает RT.

