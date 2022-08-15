В ДНР погиб зампред Общественной палаты Алтайского края

По его словам, Новиков уехал в ДНР в начале июля с волонтёрской миссией.

«10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтёрском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», - отметил Шамков.

Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что трое жителей региона погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР, пишут «Известия».

