В ДНР погиб зампред Общественной палаты Алтайского края
Председатель общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков заявил, что его заместитель Евгений Новиков погиб при обстреле Шахтёрска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС.
По его словам, Новиков уехал в ДНР в начале июля с волонтёрской миссией.
«10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтёрском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», - отметил Шамков.
Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что трое жителей региона погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР, пишут «Известия».
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