В ДНР обвинили ВСУ в нанесении удара по тюрьме и гибели 40 военнопленных

40 человек погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного удара украинских военных по тюрьме в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике, где содержались украинские военнопленные.

Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

«Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными», - написал он.