В ДНР обвинили ВСУ в нанесении удара по тюрьме и гибели 40 военнопленных
40 человек погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного удара украинских военных по тюрьме в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике, где содержались украинские военнопленные.
Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.
«Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными», - написал он.
По словам Безсонова, в настоящее время идёт расчистка завалов, число жертв обстрела может увеличиться.
О также подчеркнул, что ВСУ наносили удары по баракам с военнопленными прицельно.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружие США, передаваемое Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.
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