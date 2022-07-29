В ДНР обвинили ВСУ в нанесении удара по тюрьме и гибели 40 военнопленных

40 человек погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного удара украинских военных по тюрьме в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике, где содержались украинские военнопленные.

Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

«Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными», - написал он.

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По словам Безсонова, в настоящее время идёт расчистка завалов, число жертв обстрела может увеличиться.

О также подчеркнул, что ВСУ наносили удары по баракам с военнопленными прицельно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружие США, передаваемое Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеТюрьмаВСУДНР
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