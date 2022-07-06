ДНР: В результате обстрела Макеевки погибли двое детей
В ДНР сообщили в среду, что украинские военные убили двух детей в Макеевке, а также обстреляли нефтебазу в Донецке.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погибли двое детей, трое детей получили ранения. Также ранены двое взрослых мирных жителей», - сообщает Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.
Кроме того, отмечается, что в Кировском районе Донецка произошло возгорание на территории нефтебазы после того, как ее обстреляли.
В начале мая сообщалось, что при обстреле украинскими силовиками нефтебазы в Макеевке погиб один человек.
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