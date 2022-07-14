Захарова: оружие США на Украине приводит к продлению конфликта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружие США, передаваемое Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на то, что посольство США на Украине ранее уведомило американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых мероприятий, так как они могут стать военными целями для русских.
Своим заявлением Захарова напомнила посольству, что именно Вашингтон поставляет Киеву оружие.
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