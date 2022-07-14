Захарова: оружие США на Украине приводит к продлению конфликта

Она обратила внимание на то, что посольство США на Украине ранее уведомило американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых мероприятий, так как они могут стать военными целями для русских.

Своим заявлением Захарова напомнила посольству, что именно Вашингтон поставляет Киеву оружие.

