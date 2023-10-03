В ДНР обнаружили цех «Азова» по производству взрывных устройств
Сотрудники Росгвардии и военной контрразведки обнаружили в Донецкой Народной Республике цех запрещенной в России террористической организации «Азов», в котором производили самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Оборудованный станками и различными инструментами для изменения конструкции боеприпасов и их маскировки дом нашли во время разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов. Подходы к цеху были заминированы, саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили гранаты с растяжками.
При осмотре объекта силовики нашли более полутонны крупнокалиберных боеприпасов, мин, взрывателей, порох и другие взрывчатые вещества в пластиковых бутылках.
«Найдено большое количество военной формы вооруженных сил и национальной гвардии Украины, в том числе танковые комбинезоны, переданные Германией, и символика националистического полка "Азов"», — добавили в ведомстве.
Ранее Росгвардия обнаружила схрон с иностранным вооружением на территории Луганской Народной Республики, пишет RT.
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