«Агенты СБУ!»: В профсоюзе полиции призвали жестче проверять украинских мигрантов

«Здесь вопрос очень широкий, он упирается не только в профилактику, а в историю, нужно приучать детей к любви к Родине. А у нас в учебниках истории не всегда это отражено. У нас нет идеологии, тогда куда мы идем? Эти молодые ребята все это видят, смотрят телевизор, для них в СССР, получается, были враги, они не знают, кому верить, у них крыша едет. Для них самым главным становятся деньги, они могут за 100 тысяч подложить взрывчатку и так далее. Они хотят в ресторан сходить, машину купить, айфон какой-нибудь приобрести. Поэтому вербовать подростков можно бесконечно долго», - рассказал он.

По его словам, вербуют подростков агенты Службы безопасности Украины (СБУ), которые проникли на территорию России в потоке мигрантов.

«У нас поджоги постоянные и так далее. Находится наиболее слабое место, действуют теневые «товарищи», ведь сколько миллионов украинцев прибыло в Россию за последние годы! Полно агентов СБУ, которые даже занимают какие-то должности. Здесь работа ФСБ важна, только они могут что-то сделать. Без жесткой диктатуры в нашей ситуации ничего нельзя сделать, нарушил что-то, не выполнил указ президента – снимаем с должности. Нужно ужесточать контроль, принимать жесткие меры в рамках миграции, проверять тех, кто к нам приехал из Украины», - отметил собеседник НСН.

Ранее оперативники Федеральной службы безопасности задержали высокопоставленного сотрудника Одесской железной дороги за организацию диверсии в Херсоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

