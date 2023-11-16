«Агенты СБУ!»: В профсоюзе полиции призвали жестче проверять украинских мигрантов
Председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил в эфире НСН, что агенты СБУ вербуют подростков, которые не знают, кому верить.
России необходимо принимать жесткие меры в отношении миграционного потока и отслеживать всех прибывших из Украины, чтобы избежать терактов и вербовок, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
Ранее был задержан пятиклассник, пытавшийся поджечь ж/д оборудование рядом с Императорским мостом в Ульяновске. Он получил задание от украинских кураторов, угрожавших расправой его семье, сообщает источник SHOT. Пашкин уверен, что украинские спецслужбы задействованы во всех подобных поджогах на территории России.
«Здесь вопрос очень широкий, он упирается не только в профилактику, а в историю, нужно приучать детей к любви к Родине. А у нас в учебниках истории не всегда это отражено. У нас нет идеологии, тогда куда мы идем? Эти молодые ребята все это видят, смотрят телевизор, для них в СССР, получается, были враги, они не знают, кому верить, у них крыша едет. Для них самым главным становятся деньги, они могут за 100 тысяч подложить взрывчатку и так далее. Они хотят в ресторан сходить, машину купить, айфон какой-нибудь приобрести. Поэтому вербовать подростков можно бесконечно долго», - рассказал он.
По его словам, вербуют подростков агенты Службы безопасности Украины (СБУ), которые проникли на территорию России в потоке мигрантов.
«У нас поджоги постоянные и так далее. Находится наиболее слабое место, действуют теневые «товарищи», ведь сколько миллионов украинцев прибыло в Россию за последние годы! Полно агентов СБУ, которые даже занимают какие-то должности. Здесь работа ФСБ важна, только они могут что-то сделать. Без жесткой диктатуры в нашей ситуации ничего нельзя сделать, нарушил что-то, не выполнил указ президента – снимаем с должности. Нужно ужесточать контроль, принимать жесткие меры в рамках миграции, проверять тех, кто к нам приехал из Украины», - отметил собеседник НСН.
Ранее оперативники Федеральной службы безопасности задержали высокопоставленного сотрудника Одесской железной дороги за организацию диверсии в Херсоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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