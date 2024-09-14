В дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

Здание загорелось на территории рыбзавода в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает МЧС.

«Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах», — указали в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет. С крупным пожаром борются 10 специалистов МЧС и три единицы техники.

Ранее на заводе «Омсктрансмаш» в Омской области загорелась крыша одного из цехов.

