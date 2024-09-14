В дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
13 сентября 202423:59
Здание загорелось на территории рыбзавода в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает МЧС.
«Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах», — указали в ведомстве.
Пострадавших в результате ЧП нет. С крупным пожаром борются 10 специалистов МЧС и три единицы техники.
Ранее на заводе «Омсктрансмаш» в Омской области загорелась крыша одного из цехов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru