В Омске загорелась крыша цеха завода «Омсктрансмаш»

Пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш» в Омской области, заявил глава региона Виталий Хоценко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта», — уточнил губернатор.

На месте пожара находятся специалисты.

Как отметили в компании «Омсктрансмаш», при ремонте крыши загорелся кровельный материал. Пожар не повлияет на работу предприятия.

Ранее в поселке Майский Владимирской области загорелся склад, огонь распространился на площади 720 квадратных метров, напоминает РЕН ТВ. О пострадавших не сообщалось.

