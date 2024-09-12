В Омске загорелась крыша цеха завода «Омсктрансмаш»
12 сентября 202411:22
Пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш» в Омской области, заявил глава региона Виталий Хоценко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта», — уточнил губернатор.
На месте пожара находятся специалисты.
Как отметили в компании «Омсктрансмаш», при ремонте крыши загорелся кровельный материал. Пожар не повлияет на работу предприятия.
Ранее в поселке Майский Владимирской области загорелся склад, огонь распространился на площади 720 квадратных метров, напоминает РЕН ТВ. О пострадавших не сообщалось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru