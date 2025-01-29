В Дагестане задержали блогера, пустившего авто с манекеном за рулем

Блогер из Дагестана, пустивший автомобиль с манекеном за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против него.

Ранее Шамиль Керимов, у которого 576 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), опубликовал видео, как он на оживленной дороге посадил за руль автомобиля манекен из алюминиевых банок, а сам покинул машину. На кадрах сотрудники ДПС попытались остановить подозрительное авто, затем стали его преследовать.