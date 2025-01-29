В Дагестане задержали блогера, пустившего авто с манекеном за рулем
Блогер из Дагестана, пустивший автомобиль с манекеном за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против него.
Ранее Шамиль Керимов, у которого 576 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), опубликовал видео, как он на оживленной дороге посадил за руль автомобиля манекен из алюминиевых банок, а сам покинул машину. На кадрах сотрудники ДПС попытались остановить подозрительное авто, затем стали его преследовать.
Блогер пояснил, что снимал видео для некоего конкурса. Он утверждает, что в автомобиле был еще один человек – он пересел на водительское место сразу после того, как блогер вышел из машины. Керимов заявил, что «категорически порицает такое сам» и посоветовал никому не повторять проделанное.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что считает 99% книг полной ерундой, и призвал сжечь их. Создатель «Библиотеки Максима Мошкова» Lib.Ru, российский программист Максим Мошков заявил НСН, что сжигать книги по призыву Лебедева не стоит, так как этим успешно занимается копирайт.
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