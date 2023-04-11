СМИ: В полиции Ростова-на-Дону прошли массовые обыски и задержания

Массовые обыски и задержания прошли в управлении организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Ростовской области. Об этом сообщает портал «1РнД» со ссылкой на источники.

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По данным издания, обыски в Ростове-на-Дону провел Департамент управления собственной безопасности МВД РФ. Столичные оперативники проверили как руководство подразделения региональной полиции, так и рядовых сотрудников.

Отмечается, что правоохранители возбудили уже 15 уголовных дел по статьям об организации преступного сообщества (или участии в нем) и получении взятки.

«Эпизоды тянутся с 2015 года, общий ущерб оценивается в 25 миллионов», — отметил источник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыОбыскиПолицияРостов-на-Дону

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