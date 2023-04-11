СМИ: В полиции Ростова-на-Дону прошли массовые обыски и задержания
Массовые обыски и задержания прошли в управлении организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Ростовской области. Об этом сообщает портал «1РнД» со ссылкой на источники.
По данным издания, обыски в Ростове-на-Дону провел Департамент управления собственной безопасности МВД РФ. Столичные оперативники проверили как руководство подразделения региональной полиции, так и рядовых сотрудников.
Отмечается, что правоохранители возбудили уже 15 уголовных дел по статьям об организации преступного сообщества (или участии в нем) и получении взятки.
«Эпизоды тянутся с 2015 года, общий ущерб оценивается в 25 миллионов», — отметил источник.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Собянин продлил работу городского транспорта в Пасхальную ночь
- Песков заявил, что Россия не приемлет постановку вопроса о незаконной оккупации Курил
- Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре повесток
- Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за кварталы в центре Артемовска
- Данные о не состоящих на воинском учете могут направить в военкоматы через «Госуслуги»
- В Госдуме запретили выезжать за рубеж получившим повестку россиянам
- В Киеве запретили богослужения на Пасху
- Песков заявил, что законопроект о реестре военнообязанных не связан с мобилизацией
- Песков: в России не собираются возвращаться приватизацию
- Польша хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru