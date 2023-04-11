СМИ: В полиции Ростова-на-Дону прошли массовые обыски и задержания

По данным издания, обыски в Ростове-на-Дону провел Департамент управления собственной безопасности МВД РФ. Столичные оперативники проверили как руководство подразделения региональной полиции, так и рядовых сотрудников.

Отмечается, что правоохранители возбудили уже 15 уголовных дел по статьям об организации преступного сообщества (или участии в нем) и получении взятки.

«Эпизоды тянутся с 2015 года, общий ущерб оценивается в 25 миллионов», — отметил источник.

