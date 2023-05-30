Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW

По словам собеседника агентства, водитель иномарки резко перестроился и вылетел на тротуар. Лишь сбив четверых человек, он нажал на тормоз и остановился. Очевидец также предположил, что водитель вел себя так, будто находился под запрещенными веществами. В частности, он не пытался помогать пострадавшим, лишь просил прощения.

Свидетель отметил, что на месте происшествия оказалась женщина с медицинского факультета. Она оказала первую помощь пострадавшим в ДТП. Кроме того, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее автомобиль певца Александра Розенбаума попал в ДТП в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

