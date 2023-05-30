Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
Водитель автомобиля BMW, устроившего утром 30 мая ДТП с четырьмя пострадавшими на Олимпийском проспекте в Мытищах, вел себя неадекватно и не пытался тормозить, когда выехал на тротуар. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на очевидца происшествия.
По словам собеседника агентства, водитель иномарки резко перестроился и вылетел на тротуар. Лишь сбив четверых человек, он нажал на тормоз и остановился. Очевидец также предположил, что водитель вел себя так, будто находился под запрещенными веществами. В частности, он не пытался помогать пострадавшим, лишь просил прощения.
Свидетель отметил, что на месте происшествия оказалась женщина с медицинского факультета. Она оказала первую помощь пострадавшим в ДТП. Кроме того, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Ранее автомобиль певца Александра Розенбаума попал в ДТП в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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