Один человек погиб в ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы
Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием такси и машины скорой помощи в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным правоохранителей, авария произошла в четверг ночью на Профсоюзной улице.
«Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник», — отметили в МВД.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, пострадал также водитель такси, однако он отказался от госпитализации.
По информации прокуратуры Москвы, предварительно, 52-летний водитель такси столкнулся со скорой, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора. После машина скорой помощи перевернулась.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Накануне легковой автомобиль врезался в жилой дом на улице Ивана Франко на западе Москвы, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru