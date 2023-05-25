Один человек погиб в ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием такси и машины скорой помощи в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным правоохранителей, авария произошла в четверг ночью на Профсоюзной улице.

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«Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник», — отметили в МВД.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, пострадал также водитель такси, однако он отказался от госпитализации.

По информации прокуратуры Москвы, предварительно, 52-летний водитель такси столкнулся со скорой, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора. После машина скорой помощи перевернулась.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Скорая ПомощьПогибшиеДТПМосква

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