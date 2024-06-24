В Дагестане уничтожили шесть боевиков

Как минимум шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщает РИА Новости.

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Другие подробности не сообщаются.

В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте погибли девять человек. Жертвами нападения стали сотрудники полиции, священнослужители и рядовые граждане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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