Число жертв нападения боевиков в Дагестане увеличилось до девяти

В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте погибли девять человек, сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.

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«Число погибших достигло девяти человек, из них семь - правоохранители. Пострадали 25 человек», - говорится в заявлении.

Отмечается, что жертвами нападения стали сотрудники полиции, священнослужители и рядовые граждане. Муфтият выразил соболезнования родным и близким жертв.

По предварительным данным, в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских. В регионе введен режим контртеррористической операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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