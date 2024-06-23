Число жертв нападения боевиков в Дагестане увеличилось до девяти
В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте погибли девять человек, сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.
«Число погибших достигло девяти человек, из них семь - правоохранители. Пострадали 25 человек», - говорится в заявлении.
Отмечается, что жертвами нападения стали сотрудники полиции, священнослужители и рядовые граждане. Муфтият выразил соболезнования родным и близким жертв.
По предварительным данным, в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских. В регионе введен режим контртеррористической операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru