Слуцкий: Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, сообщил в Telegram лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, организаторы хотели посеять панику и разобщить российский народ. Напавшие «заслуживают самой суровой кары», указал депутат.
Слуцкий отметил, что те, кто стоит за террористами, направляет их, поставляет им оружие и дает индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей, не должны избежать ответственности за свои преступления.
В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте погибли девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2024
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
- В Дагестане уничтожили шесть боевиков
- Слуцкий: Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне
- Число жертв нападения боевиков в Дагестане увеличилось до девяти
- Макрон заявил о желании остаться на посту президента до 2027 года
- Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО
- СМИ: боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме в Махачкале
- Депутат Гаджиев заявил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО
- Медведев назвал удар ВСУ по Севастополю подлым и гнусным терактом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru