Слуцкий: Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, сообщил в Telegram лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат Гаджиев заявил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО

По его словам, организаторы хотели посеять панику и разобщить российский народ. Напавшие «заслуживают самой суровой кары», указал депутат.

Слуцкий отметил, что те, кто стоит за террористами, направляет их, поставляет им оружие и дает индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей, не должны избежать ответственности за свои преступления.

В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте погибли девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВСУТерактыЛеонид Слуцкий

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