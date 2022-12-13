В Дагестане три человека погибли в автоаварии с участием свадебного кортежа

12 декабря на 19-м километре автодороги Манас — Сергокала — Первомайское в Карабудахкентском районе 19-летний водитель «BA3-21144», находясь в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz GLS.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля, двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали водителя иномарки, который сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. Двое пострадавших госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

