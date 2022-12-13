В Москве задержан сбивший двух пешеходов и сбежавший водитель

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали водителя иномарки, который сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщает «РЕН ТВ».

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ДТП произошло вечером 12 декабря на Олимпийском проспекте. Двое пострадавших госпитализированы. Водителя внедорожника задержали в течение получаса после аварии.

По предварительным данным, пострадавшие переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ранее в Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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