В Москве задержан сбивший двух пешеходов и сбежавший водитель
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали водителя иномарки, который сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло вечером 12 декабря на Олимпийском проспекте. Двое пострадавших госпитализированы. Водителя внедорожника задержали в течение получаса после аварии.
По предварительным данным, пострадавшие переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
Ранее в Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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